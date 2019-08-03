從泰國嫁來台30年的新住民李拉雀薇3日到新北市玩具銀行說繪本故事，帶來泰國知名的「蜜蜂吃蜂蜜」和「公雞與鑽石」故事。（葉書宏攝）

從泰國嫁來台30年的新住民李拉雀薇今（3日）到新北市玩具銀行說繪本故事，帶來泰國知名的「蜜蜂吃蜂蜜」和「公雞與鑽石」故事，吸引許多家長帶小朋友來參加，另外李女也介紹簡單的泰國問候語，現場趣味不斷，童言童語「三碗低卡」相當可愛。

李拉雀薇首先說「蜜蜂吃蜂蜜」故事，蜜蜂因貪吃以致腳和翅膀都被蜂蜜黏住了，要小朋友不要太貪吃；另外，「公雞與鑽石」故事則是公雞要啄小蟲卻啄出亮晶晶的鑽石，感嘆說若是一粒米有多好，在場孩童天真回應說「鑽石可以去買米啊！」現場笑聲不斷。

李拉雀薇取得泰國大學法律系學歷，來台生活後說得一口流利國語，但仍不忘母語，在政府推行新南向政策時，她受邀到國小教新住民小朋友泰語，也在新北市三重新住民家庭服務中心當通譯和志工，不僅被封為剪髮達人，也學習烹飪餐飲，取得中餐丙級證照。

李拉雀薇也當選過新北市模範母親，她說，剛嫁來台灣時，幫在春源鋼鐵公司上班的老公剪髮，同事卻笑說「好像狗啃似的」，她發奮去上美髮美容課程，拿到丙級證照，全家含3個小孩的頭髮都由她一手打理。

三重新住民家庭服務中心主任楊巧雯表示，新住民姊妹從異國來到台灣落地生根，努力克服語言、文化等隔閡，學習融入台灣社會，追尋自已的夢想，創造自已的價值。

為了讓社會大眾看到新住民姊妹的力量，中心舉辦系列活動特展，除了剪髮達人李拉雀薇說故事外，還有8月16日「小小安格隆樂團」及9月19日「頭皮護理保養與編髮體驗」，均由新住民擔任主講，讓新住民與社區民眾能融為一體，歡迎體驗參加。

李拉雀薇除了說繪本故事，還帶來泰國童玩，並教現場小朋友「三碗低卡」早安問候語等泰國語言及童謠，小朋友一直叫說「三碗豬腳、我餓我餓！」現場互動趣味橫生。

(中時 )