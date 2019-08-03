台中市勞工服務中心3日舉行夏日親子黏土同樂會活動，阿公阿嬤和孫子輩孩童作伙捏黏土，老少世代互動交流，除了小朋友學習與長輩相處，長輩說，和孫子們一起學習，感覺變年輕。（張妍溱攝）

台中市東區勞工服務中心3日舉行「夏日親子黏土同樂會」活動，吸引約200多位小朋友與家長參加；阿公阿嬤和孫子輩孩童們作伙捏黏土，老少世代互動交流，除了小朋友學習與長輩相處，長輩說，和孫子們一起共學，感覺變年輕。

84歲陳童月娥說，她每週五都參加關懷協會舉辦的才藝課程，有機會充當小老師，展露技能，感覺很高興，尤其看到許多小朋友，現場非常很熱鬧，心境都跟著年輕起來了。

參加活動的84歲阿嬤陳童月娥說，平常在家幫忙帶孫子，但是第一次跟孫子備的小朋友一起學習捏黏土，覺得很新鮮；國小2年級的蔡姓學童說，社區阿嬤教她製作「繽紛糖果羊相框」，最後跟媽媽一同完成，度過難忘、溫馨的周末假日。

參與活動的民進黨市議員邱素貞說，社區關懷據點的長輩當起「小老師」將平日所學的才藝，主動教導小朋友們玩黏土，長輩除激發童心、提升活動力，更感到有成就感。現場每位小朋友發揮想像力與創造力，親自動手捏出專屬、獨一無二可愛造型相框，還學習與爺爺奶奶相處之道，遠離3C，讓眼睛避免藍光傷害。

主辦單位水噹噹關懷協會理事長洪敬姬指出，參加親子黏土的對象，為國小一年級至升國小三年級的兒童，每位小朋友發揮想像力與創造力，大人小孩動手捏黏土，親子共度快樂時光，在暑假期間有個難忘的回憶。

(中時 )