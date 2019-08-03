已邁入第6屆的高雄長庚紀念醫院癌友歌唱大賽3日下午熱鬧開唱，有別於以往的單人及對唱表演，今年鼓勵高屏地區的癌友們跨院際組團參與，希望癌友們彼此互相交流，加油打氣！

今年有高長、高醫及高榮共計6組癌友團體報名參賽，用歌曲抒發他們抗癌的心情，現場並透過歌曲「愛很大」集結大家的愛與祝福，癌友們凝聚抗癌的精神與勇氣，也為其他癌友及家屬鼓勵打氣。

歌唱大賽邀請高雄長庚「弦情醫志」團體帶來溫暖的英文歌曲「Proud of you」，藉由歌詞意境傳遞面對人生的堅持與勇氣，以及耳熟能詳的「菊花台」與「聽海」，用音樂陪伴及撫慰每位癌友與家屬的心靈，鼓勵病友「醫同向前」。

54歲的癌友陳惠芳在情人節當天確診罹患胰臟癌，她深知胰臟癌存活率低，但她沒有向疾病低頭，反而用正向、樂觀的態度面對治療，抗癌期間她在家人、病友們支持及高雄長庚醫護團隊細心照顧和自己樂觀態度下，在胰臟癌普遍存活率僅1年多時間，如今她已抗癌2年半。

熱愛歌唱的惠芳決定用歌聲鼓勵更多病友，她說，癌症猶如蝸牛的重殼，但她還有夢，還有希望，她會繼續為了自己及家人努力下去，並繼續用自己的故事，鼓勵更多癌友。

(中時 )