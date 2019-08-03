迎接即將到來的父親節，台中市霧峰區公所3日舉辦模範父親表揚，其中，住在北柳里、高齡89歲的黃連枝從小務農，卻重視孩子教育，獲得表揚。大里仁愛醫院則舉辦「胃，一起健康夾油吧」活動，透過闖關遊戲帶領民眾認識健康飲食與代謝症候群。

在霧峰烘爐隙樂團的演奏音樂聲中，模範父親表揚活動熱鬧展開，社會局長李局長允傑、霧峰區長李銘海及受表揚代表黃連枝一同切下特製大蛋糕，緊接著，李允傑代表市長盧秀燕贈送「父德咸崇」精神獎牌，感謝這些父親們為家庭、社會的奉獻。

霧峰區公所指出，今年受表揚者共21人，他們來自社會各階層，在不同境遇中善盡父親責任且樹立榜樣，以黃連枝為例，他年輕時栽種大片菸葉、幫助農友，退休後更是樂善好施，足為楷模。

大里仁愛醫院則以闖關活動宣導衛教訊息，營養師黃薇指出，除幫民眾測量身高、體重及體脂肪、握力等，幫助他們了解自己是否為三高族群，並設計「斤斤計較」遊戲，讓民眾抓取每日飲食分量，藉以更了解食物，緊接著的「筋骨鬆一下」運動則讓久坐族、銀髮族能趁機活動筋骨。

(中時 )