陳韋強（右）每年帶著熱血義工大學生們環島走透透，用實際行動實踐公益理想。（謝瓊雲攝）

屏東市青年陳韋強6年前創業賣美式漢堡、泰式潛艇堡，2014年起在暑假發起愛心環島公益義賣漢堡之旅，3日起將在彰化停留4天，盈餘將採購食材與彰化家扶200名兒童一起享用自己動手烹調製作的美味潛艇堡。

下午2點，胖卡餐車停放在彰化市中正路上立委黃秀芳服務處外，6、7名年輕義工忙碌準備食材，等候買漢堡響應公益的網友陸續聚集；4日、5日將前往彰化市福泰飯店外擺攤，飯店更贊助義工們住宿。

黃秀芳表示，很難得有熱血青年以實際行動環島做公益，5年來在全台引發許多回響，呼籲鄉親若經過看到這輛愛心胖卡，能多多共襄盛舉。

33歲陳韋強表示，出身單親家庭、也曾是家扶兒童，受社會幫助，退伍後創業開餐館，想成功只能比別人更拚更努力；5年來透過環島賣漢堡盈餘，深入全台育幼院鼓勵弱勢孩童學自立；環島後都會收到孩子們來信談夢想，他除了送禮物，也會帶各行業友人二度回去分享人生經驗，提醒孩子築夢踏實。

23歲王冠捷說，去年畢業後跟著環島，得先到陳的店裡打工一個月培訓學技術；當義工不支薪、僅以勞務換取環島食宿，常常汗流浹背、又熱又累，但每每看到孩子們自信開心的滿足表情，又覺得很值得，今年辭掉工作二度響應。

彰化家扶中心主任王震光表示，6日當天陳韋強與青年義工團隊將採買食材到家扶來，花兩個小時教孩子們自己備料、烹煮食材，再一起享用美味漢堡；這樣的活動讓孩子不覺得被捐贈、施捨，更有意義。

(中時 )