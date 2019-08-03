方荷生與他打造的惜食中途島。（廖德修攝）

方荷生的里民，每天來整理下架麵包與其他食物、食材。（ 廖德修攝）

惜食中途島是下架食物、食材的處理站，作業流程就寫在牆上。（廖德修攝）

賣不完的食物、食材下架後通常只能拋棄或變成廚餘，環保署統計，超市、量販業的廢食每月逾500噸，加上麵包店更不可勝計。看在方荷生眼裡總覺得好可惜！如何幫食物延長生命，讓需要的人「續食」？一座每周可處理5噸食物的「惜食中途島」於焉誕生。

60歲的臻佶祥社會服務協會理事長方荷生表示：「中途島的概念就是食物、食材的處理站，從家樂福、餐飲店等收到的下架食物、食材都送到這裡重新整理、包裝、貼標籤，需要冷凍、冷藏的就先冰存，再分送各地的食物銀行，幫助有需要的弱勢族群。」

方荷生解釋，一般人買麵包吃不完通常會放冰箱，保存2、3天是常事。但麵包店或量販店通常當晚就下架，青菜和生鮮食材也一樣，如果都丟掉就太可惜了。這些食物送到「中途島」重新出發，又能幫助許多人填飽肚子。他強調這是為了推動惜食、續食理念，絕未販賣營利。

這座讓廢棄食物再生的「中途島」原為國有財產署舊宅，方荷生申請代管，募款400多萬整修，並添置冷凍、冷藏櫃維持食物新鮮度，有一位專職員工與數位志工維持運作。方荷生本身是南機場忠勤里里長，有些志工是里民，每天專程來幫忙整理、分裝食材。

方荷生說，位於北市杭州南路窄巷內的「中途島」7月底開張後，每周可處理5千公斤食物，除提供忠勤里樂活園地、幸福廚房、食物銀行、書屋花甲、食享冰箱等他創立的據點，也擴及到雙北、基宜桃上百處食物銀行與食享冰箱，供弱勢民眾食用。

從2001年為年長里民送出第1個便當起，方荷生提倡共食、惜食、續食多年，有口皆碑，贏得許多業者信任，自願提供賣相差的NG食品與下架食材。2016年至今已發放逾150噸食物，提供數以萬計民眾「續食」。

方荷生說，社會上熱心的機構很多，像家樂福除了提供食材，還贊助80萬元協助中途島運作，加上許多在地社團與善心人士協助，凡此都讓他覺得惜食、續食是正確理念，未來會堅持下去。

(中時 )