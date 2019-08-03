香港熱血樂團Supper Moment於8月2日正式推出首張國語專輯，主打歌〈幸福之歌〉獲得不少迴響，此次再推暖新作品〈大丈夫〉，而其發音近似日文だいじょうぶ（Daijoubu），也有加油之意，四人憶起當時再紐約錄音時，行程表僅剩18天必須錄完，起初都覺得是不可能任務，但靠著互相「大丈夫」打氣，也讓專輯順利錄音完成。Supper Moment也將在下周來台展開宣傳，8月9日於台北三創生活園區舉辦「無盡」專輯聽歌會。

〈大丈夫〉這首歌是主唱兼吉他手Sunny看完電影《比海還深》後，有感而發和夥伴一同創作的歌曲。鼓手阿達說「沒遇到一些遭遇，難以體會失去又得到的美好，大家都渴望成為大丈夫。」貝斯手CK說「我們覺得不一定要承諾一些事才能成為大丈夫，可以是很勇敢去踏出第一步」，當大家高談闊論「大丈夫」的意義時，沒想到吉他手阿雞突然蹦出一句「我還是想做小男人」笑翻所有人。

〈大丈夫〉粵語發音和日文だいじょうぶ（發音Daijoubu）雷同，代表沒問題之意，當時Supper Moment正遇上不如意的事情，也希望能安慰自己，對自己說一聲だいじょうぶ來鼓勵自己，身為一個大丈夫，要懂得世界不是永遠圍繞著自己轉，更多的時候需要選擇轉換另一個角度，才能讓自己的生活得以平衡。

香港天團Supper Moment鼓手阿達（左起）、貝斯手CK、主唱兼吉他手Sunny、吉他手阿雞。（奇蹟娛樂提供）

MV也邀請曾以《志明與春嬌》獲得香港金像獎最佳編劇的導演麥曦茵編劇與執導，更邀請到香港戲骨演員林嘉華、岑珈其在MV中飾演父子大鬥演技，歌曲動人旋律加上精湛的編導功力，感動畫面讓不少觀眾看了都不自覺流下眼淚。

Supper Moment於8月9日晚間將在台北三創生活園區5樓舉辦「《無盡》專輯聽歌會」，歌迷可以憑專輯CD入場，還可憑CD換取專輯海報（人數若超出場地限制時，將管制進場，請歌迷儘早排隊入場），詳情請密切注意「奇蹟娛樂Miracle Entertainment」官方FB。

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