馬思純自嘲微胖。（圖／翻攝自馬思純微博）

馬思純曬照宣布殺青。（圖／翻攝自馬思純微博）

31歲馬思純3年前以《七月與安生》和周冬雨奪下金馬影后「雙黃蛋」，最近她和鄧倫主演的電視劇《加油，你是最棒的》首播，5天前馬思純在記者會上現身，可見穿著紅色上衣、牛仔吊帶褲的她腫了一圈，某些角度看來甚至沒了脖子，今她和彭于晏等人合作的電影殺青，照片中馬思純的尖下巴又回來了，整個人看似也瘦了不少，網友則笑說女明星的胖果真是胖來玩玩的。

馬思純主演的電視劇《加油，你是最棒的》最近在湖南衛視播出中，她所飾演的角色「福子」，被網友統計出在四集中就出現25場吃戲，最近她出席記者會發福的照片也被熱議，而馬思純對此也相當可愛大方，貼出自己的表情包回應：「我是一個心靈美且微胖的女演員」。

最近馬思純主演由許鞍華導演監製，劇本改編張愛玲小說的電影《第一爐香》，今宣告正式殺青，稍早她開心貼出和男主角彭于晏合照，興奮說：「我們殺青啦」，和她5天前的照片比起來瘦了不少，令粉絲也十分期待，說：「男神、女神同框啦！」

(中時電子報)