民宿業者賴珮如的房客有8成是陸客，針對大陸限縮來台自由行，她說，起初的擔心因陸房客傳訊關心已不再。（謝佳潾攝）

大陸限縮來台自由行，對恆春旅宿業衝擊不小，業者賴珮如經營民宿雖僅2年，但感受不輸前輩，因她的房客有8成是陸客，不過她仍樂觀看待，起初的擔心因陸房客傳訊關心已不再，後還接到十一長假訂單超驚喜，她稱「洗三溫暖」不僅是她的心情，也是將面臨的考驗。

賴珮如旅美10餘年，前年放棄會計工作返台到恆春開民宿，不料進場後不久遇到「墾丁化」負面新聞高峰期，當時她曾懷疑自己的選擇，幸半年後驗證了「危機就是轉機」，她以庭園民宿的渡假氛圍、親切的服務品質，在自由行陸客間打出好口碑，陸客不僅占住宿率8成、回流率更破5成。

「這幾天的心情有如洗三溫暖。」賴珮如說，7月31日得知大陸限縮陸客來台自由行後，果真接到陸客退訂單，當時心情有點煩躁，但隔天卻收到不下10封陸房客的關心簡訊，他們不是說期待政策再次開放、就是說要介紹近期能來台的朋友來住宿，而後也真的接到十一長假的訂單。

她感性地說，看到那些簡訊時，先前的擔憂完全被此刻的感動消弭，而且也讓她重拾2年前「柳暗花明又一村」的正面能量，她相信正面思考就對了，既然許多事情不是她能改變，那就改變自己的經營模式，只要有心，轉攻國旅、港客甚至是歐美客都不是問題。

但她對陸客仍存有一種感情，她不諱言地說，大陸近年流行「旅遊訂製團」，遊客可透過旅行社辦簽證，也許這一塊可以做，總之，天無絕人之路，正向解決問題才是重點。

(中時 )