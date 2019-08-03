參賽隊伍發揮創意，自由運用資源回收物，製作獨具風格的環保啦啦隊服裝與道具。（葉書宏翻攝）

新北市環保局今（3）日上午於板樹體育館舉辦「新北市環保志（義）工群英會」。（葉書宏翻攝）

新北市環保局今（3）日上午於板樹體育館舉辦「新北市環保志（義）工群英會」。（葉書宏翻攝）

新北市環保局今（3）日上午於板樹體育館舉辦「新北市環保志（義）工群英會」，有近500位來自新北市各區里之環保志（義）工前來共襄盛舉，共組成44個隊伍展現團隊默契參與環保競賽，而今日各競賽項目之冠軍也將代表新北市參加今年10月26日行政院環保署舉辦的全國賽，為新北市角逐榮耀。

副局長張旭彰表示，環保志（義）工群英會主要希望能透過多元趣味的競賽方式，讓參賽者在愉快的氛圍下遊玩同樂並彼此切磋交流，藉以學習到豐富及充實的環境知識，更能瞭解團隊合作、互助精神之重要性，同時也驚豔於啦啦隊的創意與活力。

活動以熱情洋溢的新北動健康暖身操拉開序幕，舒展筋骨後，率先登場的競賽項目是「環保啦啦隊」，各參賽隊伍發揮創意，自由運用資源回收物，製作獨具風格的環保啦啦隊服裝與道具，並設計富含環保意涵的隊呼，在歌曲中融入環保概念，舞出活力與熱情，掀起第一波熱潮。

緊接著的「環保金頭腦」為4選1選擇題作答，以腦力激盪的方式考驗參賽者的環保知識；而「環境保衛戰」為16宮格連線競賽，不只是單純鬥智較勁，亦須展現參賽隊伍的攻防默契，由優先完成兩局連線隊伍獲勝。最後項目「資源分類王」，為資源分類知識接力賽，需將手邊資源正確分類放入「資源垃圾」、「一般垃圾」及「廚餘」分類盒內，答題正確數最多者獲勝。

環保局說明，競賽項目共計4項，分類王冠軍隊伍三重區大有里獨佔鰲頭領先群雄、板橋區崑崙里更在環保金頭腦的環境知識競賽中，以百分百正確答題奪得冠軍，保衛戰中大有里展現環保高意識力戰新北環保志（義）工勇奪第一，充分驗證志（義）工平日所累積的環保知識與經歷，透過寓教於樂的方式，相信參賽者能將活動中獲得的環保知識落實於日常生活，讓環境保護與環境教育達到知行合一的效果。

環保局補充，今年環保啦啦隊8個參賽隊伍中，新店區中山里、土城區員林里皆為初次參賽的新秀，初試啼聲，充分資源再利用，例如將廢棄的塑膠袋、報紙製成背心與百褶裙；三重區大有里、中和區秀義里、八里區大崁里積極參與各競賽項目充份展現出必勝的決心。

三峽區龍恩里曾以龍恩勝利組獲得最佳創意獎，今年再次以病媒蚊裝扮華麗登場吸引眾人矚目；五股區陸一里不老啦啦隊持之以恆，已連續3年參與環保啦啦隊競賽，經驗豐富可謂勁敵，各隊伍無不卯足全力以爭取佳績，其中連續兩年奪得冠軍的三重區六福里也做好萬全準備，以「減塑，回收，再生」為主題，裝扮成水母、小丑魚與海豚等海洋生物，宣導共同愛護海洋生態資源，成功守住冠軍寶座達成三連霸目標。

今日各項競賽各參加隊伍均卯足全力，使出看家本領應賽，而脫穎而出的冠軍隊伍包括啦啦隊三重區六福里、環保金頭腦冠軍板橋區崑崙里、環境保衛戰冠軍三重區永發里、分類王冠軍三重區大有里，將於10月代表本市前往雲林縣參加由行政院環境保護署辦理的「108年全國環保志（義）工群英會」，為新北市締造佳績，爭取最高榮譽。

(中時 )