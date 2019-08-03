新北市中和區中山路3 段與民有街口因緊鄰中和環球購物中心，每逢周末大量人車潮造成交通壅塞，新北市交通局自7月20 日起於周休假日試辦上午11時至下午7時行人專用通行時間，並由業者加派義交疏導停車場車流，不僅逛街購物的民眾反映好，中山路3段上的塞車車流更縮短了450公尺。

交通局副局長林麗珠指出，中和環球購物中心每逢周休假日常有喜宴或舉辦活動，造成購物中心停車場滿場而導致周邊道路交通壅塞，甚至人車爭道，險象環生。

為改善此狀況，交通局要求業者於停車場滿場時啟動應變機制，於周邊路口掛設臨時性停車滿場預告牌面外，並加派義交疏導勸離於中山路3段與民有街口排隊等候進停車場的車輛，以保持路口淨空。

另外，交通局召集警分局、區公所及購物中心成立應變小組，監控周休假日期間周邊交通狀況，及時通報和因應處置，並自7月20日起周六、日的11-19時，實施中山路3段與民有街口行人專用通行時間，避免人車干擾，維護行人安全和通行順暢。

交通局表示，試辦兩周以來，之前周休假日交通尖峰時段，如遇到雨天及排隊進停車場車流影響，中山路3段往西方向自民有街起，塞車車陣長達800公尺，經實施交通管制措施及試辦行人專用通行時段後，車流延滯縮減至350公尺，成效良好且提供行人通行路口安全保障。

交通局也呼籲，民眾多多利用搭乘大眾運輸，響應環保節能減碳也減少避開塞車、浪費時間；若開車、騎車則請依現場標誌標線號誌及警察、義交指揮遵行，遵守交通規則，共同維護交通安全。

(中時 )