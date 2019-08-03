南投縣副縣長陳正昇（右二），推薦紅龍果枝仔冰。（廖志晃攝）

南投縣社區產業大會師，產品十分多元。（廖志晃攝）

南投縣社區產業大會師，吸引民眾選購。（廖志晃攝）

南投縣19個社區產業3日大會師，8月每逢周六、日，在微熱山丘村民市集，推出具有在地特色的農特產品展售；副縣長陳正昇表示，縣內社區從921震災後蓬勃發展，不僅創造財源挹注社區發展與福利經費，還成為長照2.0的重要據點。

陳正昇指出，近年來，社區積極創立產業開拓財源，縣府同時推動社區產業行銷計畫，2019年有南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮等4大計畫，每個計畫補助約25至35萬元，鼓勵社區聯合到人潮眾多景點或大型活動辦理產業行銷，讓社區產品走出去，增加能見度。

社區產業行銷計畫也鼓勵社區成立產業實體店面，目前在魚池鄉、國姓鄉、竹山鎮已設4個實體店面，未來還有竹山鎮1個、埔里鎮3個實體店面將開幕，販售各社區產業產品。

社會及勞動處長林志忠指出，南投市產業團隊基於共享精神，號召其他鄉鎮社區大會師，積極發展社區產業行銷，值得肯定，也歡迎全國民眾前往參觀採購。

參加大會師的社區包括南投市福山、永興、芳美、營南、鳳鳴、鳳山，草屯鎮平林、雙冬，埔里鎮籃城、一新、良善，竹山鎮竹山、富州、延正、山崇、中崎、和興、籐湖、桂林等19個社區，展售產品包括農產、特色美食、工藝品等，非常豐富多元。

(中時 )