南機場公寓的「食物銀行」。（廖德修攝）

「書屋花甲」與外面的「食享冰箱」。（廖德修攝）

走進南機場公寓宛如踏入時光隧道，忠勤里「里長伯」方荷生笑說：「幾十年前這裡可是台北市最早有抽水馬桶的社區哦。」但隨著社會變遷，已擔任里長逾20年，邁入第6任的方荷生說：「這裡有著越弱勢越集中的現象。」

從上任那天起，方荷生依據自己的理念逐漸打造出環保、慈善、照顧網絡，從2001年送出第1個便當，發展到「樂活園地」、「幸福廚房」，每周5天供應250人份的午、晚餐，照顧老人與弱勢民眾飲食。「食物銀行」則提供需要幫助者日常生活用品，並用存摺來紀錄每次取用物品。

還有「書屋花甲」教導有興趣者如何煮咖啡，至今已有19位年輕人取得合格證照。書屋外的「食享冰箱」每天下午4點開放民眾取用麵包、資格不限，但不能拿太多袋。方荷生說，即使是愛心也不能浪費。

上述這些據點是方荷生逐一親手打造，樂活園地原本是將軍住宅，廢棄很久才由他代管整理，一共花費6、7百萬。書屋花甲、食物銀行則用了300多萬，剛開幕的「惜食中途島」400多萬，全部靠募款完成。

方荷生說，幸福廚房有2位專職廚師，樂活園地有1位照顧孩子的專職老師，惜食中途島、食物銀行也都有專職員工。即使所需的物資均靠捐贈，林林總總的維持費用每月仍需50萬元，也是靠募款；有人稱他為「地表最強里長」之一，不過最近他常感嘆：「經濟不景氣，經費越來越難募。」

對此，方荷生說，有人認為里長就是「樁腳」的代名詞，其實他每天看到的都是真正的庶民生活，很多人需要幫助，既然政府力量有限，就自己捲起袖子來做。讓他最欣慰的是，親手建立的網絡能夠幫助到一些人，最近更有許多年輕人贊同他的理念，加入社區照顧與服務的行列。

(中時 )