小禎靠飲食控制跟積極運動，半年狂瘦40公斤，近期推出自創服裝品牌，宣傳照片美得宛如拍攝時尚大片，她3日與梁赫群、夢多、杜力等聯合國型男出席節目《2分之一強》鐵粉見面簽名會。被詢問七夕情人節如何度過，小禎甜笑透露，「跟小孩過吧，還能怎麼過？可能就幾個單身的一起過，基督徒本來就沒有在求桃花。」

聊到副業，小禎透露目前服裝經營穩定，她把時間善加分配，盡量在服裝上多投入一些時間，女兒Emma偶爾也會穿自家衣服。說到經營副業最辛苦的地方，她表示，「比較辛苦的是小幫手，粉絲每次看到我的照片都會狂問包包、鞋子哪裡買，很多都不是我們自己的品牌，回答這些問題很辛苦，他有時也無法立刻聯絡到我。」她提及自創品牌未來會先朝運動方面發展，停頓了一下她笑說：「反正很多人都用我名字詐騙，還不如我自己真的來賣壓力褲。」

小禎（前排左三）、梁赫群（前排右四）與聯合國型男。（東森綜合台提供）

父親節即將到來，屆時如何為爸爸胡瓜慶祝，小禎透露，「會請爸爸吃飯，應該不會再送禮物，今年自父親節開始、我媽生日，一連串慶祝活動，他們都是很貼心的長輩。」女兒Emma在活動中也默默現身，梁赫群打趣她：「她小時候講過2個最帥的叔叔，一個是王力宏，一個是我。」Emma聞言狂搖頭，現場笑成一片。

(中時 )