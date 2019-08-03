伊甸基金會為了幫助偏鄉學童擁有友善的課輔學習環境，並打造夢想舞台，3日下午於高雄港棧貳庫舉辦「來聽孩子們唱歌，小象夏日同樂會」公益活動，希望透過舞台表演讓偏鄉學童用音樂、舞蹈展現自信，勇敢圓夢，現場也義賣手工藝品及餅乾，邀請民眾透過實際行動給予溫暖的支持。

表演一開始，由杉林區八八腳落課輔班的學童們帶來可愛俏皮的舞蹈「心花開」，大家認真專注的表情，不僅讓現場民眾看得目不轉睛，更是贏得滿場掌聲。

八八腳落課輔班的孩童大多為莫拉克風災受災戶，他們來自弱勢、新住民及隔代教養的家庭，伊甸基金會透過「象圈工程計畫」，結合社區在地力量，提供他們課後照顧服務，補足原生家庭功能的不足，讓孩子擁有品格、教育、課業學習與營養攝取的機會。

為讓偏鄉學童了解海洋的美麗與港務工作的重要性，港務公司特別安排孩子們在溫馨的舞台活動開始前，搭乘貴賓船導覽高雄港港埠建設，讓學童們大開眼界。

伊甸基金會南區資源中心主任沈玉萍說，期待更多的企業和社會大眾能夠一起來守護偏鄉學童的夢想，讓孩子們在未來的人生舞台上可以展翅翱翔。

(中時 )