新北市新店區公所於今（3日）上午在白金花園酒店舉行108年新店區模範父親表揚暨慶祝大會。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所於今（3日）上午在白金花園酒店舉行108年新店區模範父親表揚暨慶祝大會。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所於今（3日）上午在白金花園酒店舉行108年新店區模範父親表揚暨慶祝大會。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所於今（3日）上午在白金花園酒店舉行108年新店區模範父親表揚暨慶祝大會。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所於今（3日）上午在白金花園酒店舉行108年新店區模範父親表揚暨慶祝大會，代表市府頒發獎牌予新店區15位模範父親，並藉由簡單的奉茶儀式，讓子女表達對父親感謝之意，場面溫馨感人。

今年榮獲表揚模範父親有張竹成等15位，71歲的張竹成是土生土長的新店人，與太太育有2女1男，為了讓子女能專心求學，與太太勤奮工作，省吃儉用，甚至一天只吃兩餐稀飯，就是為了能讓子女可以完成學業，子女們亦不負所望，個個皆事業有成，也各自成家。

張先生在一場大病初癒後，轉而投入鄰里服務與公益推廣，參與送愛到部落、海灘淨灘、獨居老人關懷活動等，熱心公益，服務鄉里，為人和善、熱心助人，為鄰里所推崇，其言行堪為地方表率。

新店區長林煌源表示，15位模範父親各有不同的家庭背景，除了承擔家庭經濟重責，同時也相當重視子女教育，使其子女均有正當職業，還在退休後參與社區事務、熱心公益，為鄰里所推崇，獲選模範父親當之無愧。

今日頒獎典禮現場除了有新店紳士協會及原住民族產業技能發展協會帶來的歡樂舞蹈表演及健康帶動唱之外，主辦單位特別安排簡單溫馨的奉茶儀式，邀請子女為辛苦的父親擦擦汗、奉上一杯溫熱的茶，表達對父親的感謝之意。

今年為豬年，公所特地贈送新店在地的「台灣民窯」福氣豬造型杯給每位模範父親，讓父親可以一邊喝茶，還能兼具按摩養生功能，另外再搭配北宜社區發展協會的理事，也是在地茶農林再添親手栽種的茶葉，將滿滿的心意送給每位模範父親。

(中時 )