大安分局長周煥興特別製作背心與外送背包，規劃特殊的父親節活動。(林郁平翻攝)

與會員警偕同父親上台與大家分享記憶中的小故事，氣氛溫馨感人。(林郁平翻攝)

為迎接一年一度的父親節，讓因值勤輪班而無法返家與父親團聚的員警也能度過佳節，北市大安分局特別規劃創意父親節活動，3日邀請各單位同仁的父親參加「大安爸爸專屬早餐會」。分局長周煥興並親自騎著U-BIKE，背著外送背包至各店購買專屬餐點。

活動前，由參與活動員警事先告知父親喜好的飲食，藉以安排每份專屬早餐，今天上午6時，由周煥興帶領各單位主管，背著特製的「DAAN FATHER'S DAY EAY」外送背包，騎著U-BIKE至大安、中正區8家中西式早餐店購買餐點，放入外送背包送至會場。

採購過程中，因清粥小菜店尚未營業，周煥興當場決定回到分局餐廳廚房，展露「阿興師」廚藝現炒高麗菜，並藉機訓勉分局幹部，進廚房不要怕熱，當長官一定要有承擔。

上午8時整，來自全省各地，更有遠自高雄前來的員警父親及家人抵達會場，由各單位主管親自送上預備好的專屬早餐，大家享用早餐同時觀看分局自製父親節微電影「背影」，片中演出父親默默為子女付出，子女由叛逆終至明白而感動，觸動了在場人員的心弦。

隨後與會員警偕同父親輪流上台與大家分享記憶中的小故事，簡單的言詞表達卻是每位父親堅強外表下，在子女成長過程中無私的支持與照顧，現場親情洋溢，氣氛溫馨感人。

(中時 )