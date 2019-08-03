埔里鎮長廖志城夫婦，希望埔里的孩子們，變出更多藝術文化創意。（廖志晃攝）

埔里鎮魔法學校開學，拓展孩童想像力。（廖志晃攝）

埔里鎮的平埔族人，向來有「番婆鬼」的傳說，還成為動漫《魔法阿嬤》的原型角色；埔里鎮立圖書館將此傳奇策畫出番婆鬼魔法學校，由鎮長廖志城擔任校長，帶領小朋友進入魔法世界，希望他們為埔里變出更多藝術文化的創意。

番婆鬼是埔里眉溪4庄平埔族的傳奇故事，相傳番婆鬼會「散毛仔巫術」，晚上會換上貓眼、手拿香蕉葉飛上天，猶如台灣版的哈利波特。

埔里鎮立圖書館在文化部博物館發展計畫補助下，策畫「番婆鬼魔法學校─埔里博物館好好玩」系列活動，開設繪本班、舞劇班與采風班；魔法學校3日由校長廖志城主持開學，並請噶哈巫平埔族長老祈福，接著番婆鬼的夥伴「飛天黑貓」從天而降，為孩子帶來番婆鬼的芭蕉魔法棒，送給小朋友。

魔法學校的第1堂課「魔法缸傳習心法與試煉」，將象徵番婆鬼新時代10件魔法寶貝放入魔法缸，包括愛心、蜈蚣象徵執行力、蜘蛛象徵創造力、蜥蜴象徵聰敏、青蛙象徵自由、小蛇象徵圓融、蜜蜂象徵勤勞、蝴蝶象徵福氣、蜻蜓象徵勇氣、花象徵美麗。希望將原本讓人懼怕的「番婆鬼」，轉型成現代孩子的守護神，讓埔里的孩童平安長大。

廖志城表示，希望將埔里特有的番婆鬼鄉土魔法傳說，在年輕藝術家的創作下，賦予時代新意與特色，感謝繪本班陳美珍老師，帶領番婆鬼新守護神的故事繪本製作；舞劇班林幸弘老師，指導孩子用舞蹈戲劇方式，說演飛天番婆鬼的魔法傳奇。還有「中西魔法書」主題書展的設計者陳立儒老師精彩的布置，吸引民眾閱讀認識地方鄉土文化歷史。

(中時 )