新北市環保局舉辦「新北市環保志(義)工群英會」，3日上午於板樹體育館登場，近500位來自新北市各區里之環保志義工共襄盛舉，組成44個隊伍展現團隊默契參與環保競賽，冠軍隊伍將在10月26日行政院環保署舉辦的全國賽，為新北市角逐榮耀。

張旭彰副局長表示，環保志義工群英會是希望能透過多元趣味的競賽方式，讓參賽者在愉快的氛圍下遊玩同樂並彼此切磋交流，除了學習到豐富及充實的環境知識，更能瞭解團隊合作、互助精神之重要性。

本次活動率先登場的競賽項目是「環保啦啦隊」，各參賽隊伍發揮創意，自由運用資源回收物，製作獨具風格的環保啦啦隊服裝與道具，並設計富含環保意涵的隊呼。

緊接著的「環保金頭腦」以腦力激盪的方式考驗參賽者的環保知識；而「環境保衛戰」為16宮格連線競賽，不只是單純鬥智較勁，亦須展現參賽隊伍的攻防默契；最後項目「資源分類王」，為資源分類知識接力賽，需將手邊資源正確分類。

環保局說明表示，分類王冠軍隊伍三重區大有里獨佔鰲頭領先群雄、板橋區崑崙里更在環保金頭腦的環境知識競賽中，以百分百正確答題奪得冠軍，保衛戰中大有里展現環保高意識力戰新北環保志義工勇奪第一。

今年環保啦啦隊8個參賽隊伍中，新店區中山里、土城區員林里皆為初次參賽的新秀，初試啼聲，充分資源再利用，例如將廢棄的塑膠袋、報紙製成背心與百褶裙。

三重區大有里、中和區秀義里、八里區大崁里積極參與各競賽項目充份展現出必勝的決心；三峽區龍恩里曾以龍恩勝利組獲得最佳創意獎，今年再次以病媒蚊裝扮華麗登場吸引眾人矚目；五股區陸一里不老啦啦隊持之以恆，已連續3年參與環保啦啦隊競賽。

連續兩年奪得冠軍的三重區六福里也做好萬全準備，以「減塑，回收，再生」為主題，裝扮成水母、小丑魚與海豚等海洋生物，宣導共同愛護海洋生態資源。

脫穎而出的冠軍隊伍包括啦啦隊三重區六福里、環保金頭腦冠軍板橋區崑崙里、環境保衛戰冠軍三重區永發里、分類王冠軍三重區大有里，將於10月代表新北市前往雲林縣參加由行政院環境保護署辦理的「108年全國環保志(義)工群英會」，整取全國榮譽。

(中時 )