為表彰父愛，傳揚倫理價值，新北市永和區公所今（3日）上午10時於永安市民活動中心舉辦「永和區108年度模範父親表揚典禮」，表揚8位模範父親，8位事親至孝、教養子女有成，同時熱心公益，奉獻大愛於社會，榮獲模範父親實至名歸。

永和區長胡合鎔邀請立委林德福、新北市議會副議長陳鴻源、新北市議員連斐璠、羅文崇及里長等人與受獎的模範父親及其家人共同合影，同時致贈獎牌、花束及禮品，以記錄下這難得的獲獎時刻，場面十分溫馨。

活動現場嘉賓雲集，熱鬧非凡，由永和區原住民族發展協進會所演出的原住民舞蹈為活動揭開序幕、緊接著由怡鈴兒童舞蹈團20位小朋友演出民族彩帶舞、幼律芭蕾舞及韓風動感流行熱舞三首舞曲、最後壓軸演出的是今年獲頒模範父親之一的洪良一所帶領的慈濟雙和社區合唱表演。

洪良一退休後積極參與社區音樂教學工作，經常參與社區慈善演出，至今十年有餘。透過歌聲為模範爸爸們獻上最真摯的祝福。

表揚模範父親共8位，除上述洪良一外，另有孫武復教養有方，子女業界表現傑出；袁明吉用心敬業，侍母至孝；連炳灯父代母職，為義消時曾搶救落水男孩一命；陳六炎戰勝病魔，熱心回饋社會；曾乃誠活躍於老人社團，致力公益；韓應武發揮大愛，獻身社福服務；蘇德生殘而不廢，積極服務鄰里。

(中時 )