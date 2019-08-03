到梨山參加活動，大小朋友好開心。（陳淑娥翻攝）

2019梨山森活節」系列活動持續到10日。（陳淑娥翻攝）

「水蜜桃的故鄉在梨山-2019梨山森活節」活動3日於梨山賓館前開幕，大批遊客遠道熱情參與健走，趁著暑假上山享受清香的高山茶、品嘗甜美多汁的水蜜桃及欣賞原民風情的泰雅歌舞，和平區公所特別邀請藝人張心傑、羅美玲上山行銷梨山水蜜桃。

水蜜桃的故鄉在梨山以梨山森活節為主題，2日晚會展開暖身、3日熱鬧登場，包括精彩舞台節目演出、泰雅原風烤大豬、風味餐品嘗、趣味遊戲、摸彩獎品豐富抽梨山賓館住宿券等，一系列活動持續到10日止。

參山國家風景區管理處長柯建興表示，每年暑期是上梨山的好時機，可以上山避暑、品嚐美味的水蜜桃，到希利克生態步道體驗健走活動，搭配「寶島仲夏節」還能吃到梨山水蜜桃冰淇淋及梨山茶，是梨山獨有的風味。

和平區公所指出，梨山四周山巒起伏屬高海拔，霧氣濃重，梨山生產的高山水蜜桃，飽滿圓潤、甜蜜多汁、香氣濃郁，7月份是上海水蜜桃盛產期，8月是瀨戶內水蜜桃，今年受天候異常影響，產量少8成，且稍微延後產期，不過水蜜桃的品質在果農長期堅持及努力下，加上近年來公所成功打響「水蜜桃的故鄉在梨山」品牌意象後，出現供不應求情形。

另外，9、10日在梨山、新佳陽、環山、松茂部落有生態旅遊與泰雅文化傳承系列活動；10日上午在梨山賓館前舉辦全台最高梨山茶．品茗茶會，邀請遊客上梨山進行封茶儀式「存老茶、喝好茶」，歡迎遊客踴躍共襄盛舉。

(中時 )