美國媒體報導，華盛頓哥倫比亞特區聯邦法官莫斯今天做出裁決，阻擋總統川普政府禁止移民尋求庇護。川普政府的政策規定，僅庇護從官方入境關口進入美國的移民。

法新社報導，川普去年頒布這項政策，是美國政府因應成千上萬中美洲和其他地方移民的一系列措施，這些移民試圖從墨西哥進入美國尋求庇護。

美國廣播公司新聞網（ABC New）報導，華府聯邦法官莫斯（Randolph Moss）裁決這項政策「踰越法定…權限」。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，莫斯表示，這違背美國現行移民法，移民法允許在美國的無證移民申請庇護，即便他們並未從官方入境關口進入美國。

這項政策先前遭舊金山一名聯邦法官擋下，目前川普政府還在上訴。

川普移民政策一直受到眾多法院挑戰。

加州一名聯邦法官上週頒布一項臨時禁制令，阻擋川普政府禁止大部分移民經由墨西哥到美國尋求庇護。

由於大多數移民都取道墨西哥進入美國，川普政府政策有效禁止從南部邊界進入美國尋求庇護的大部分中美洲移民。

瓜地馬拉7月26日與美國簽署一項協議，根據華府說法，這項協議使得瓜地馬拉成為「安全第三國」；意味有意前往美國的移民，在進入瓜地馬拉後，必須先在當地尋求庇護。

美國邊境巡邏隊（US Border Patrol）今年5月拘留的越境者超過14萬4000人，數量飆至13年來新高，6月緩減至10萬4000人，仍較去年同期增長142％。

大部分移民家庭來自瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多等國

(中時 )