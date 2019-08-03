台中潭子區「馬路牆」曝光後，遭用路人質疑有誤駛撞牆之虞，工廠業者日前已將烤漆板漆成白色，讓圖案看起來不像是馬路的延伸，潭子區公所也完成標誌設置，還給用路人一個安全的行車環境。

豐原區豐南街與潭子區祥和路口的工廠圍牆，採用鐵灰色烤漆板堆疊設計成三角形狀，因剛好位在Ｔ字路口，遠看有如馬路的延伸，地方民代擔心夜間視線不佳，用路人恐會誤駛撞牆，有網友更直說「準備上天堂了」！

豐田里長劉瑞銓接獲通報直呼「這也太藝術了吧！」他趕緊向潭北派出所求援，警方立即放置閃爆燈提醒民眾注意；市議員張？分也在臉書呼籲民眾「行車路過小心，千萬？撞上去」。

由於工廠地址位在潭子區，潭子區公所透過當地嘉仁里長林瑞文，勸導工廠業者改變烤漆板顏色，讓圖案看起來不像是延伸的馬路。日前「馬路牆」已悄悄換裝，鐵灰色的烤漆板變成白色，現場也完成交通標誌設置，提醒用路人小心駕駛，化解了撞牆危機。

(中時 )