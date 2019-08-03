印度國會今天通過一項「歷史性」法案，保障上億名勞工的最低工資，不過維護勞工權益者說，這不足以保護非正式部門勞工。

路透社報導，採行「工資法」（Code on Wages）的目的在於為全國勞工設定薪資標準。在印度，將近90％在非正式部門任職的勞工沒有保險、低薪，或未享有任何福利。

印度勞工與就業部長岡瓜爾（Santosh Gangwar）說，這項「歷史性」法案將首度確保約5億印度勞工獲得最低工資。根據官方數據，在此之前，1／3臨時工無法獲得一日工資。

一名匿名的勞工部官員說：「這將是歷來首見所有勞工都能拿到每日工資，而所有部門的勞工都有權獲得最低工資。」

印度最低工資為一天工作8小時176印度盧比（約新台幣95元），但地方當局可自行設定較低工資，目前至少有6個省採取這類舉措。

這項法案在印度國會下議院通過後，今晚在上議院闖關成功，成為取代44條過時法律的4項勞工法案中的第一項。

然而，反對派議員認為，這項法案缺乏實質效力，無法保障勞工的「公平工資」。

國會議員米斯垂（Madhusudan Mistry）說：「經過這麼多年，我們政府仍在討論最低工資，而非公平工資。我們錯失了改善數以百萬計人民生活在低於人道標準生活的機會。」

(中時 )