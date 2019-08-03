弘毓基金會、蚨盈公司及全家和平新谷關店，首次親子公益合作「小店長體驗營」活動。（陳淑娥翻攝）

台中和平區的早療發現率未成比率，實際接受服務人數偏低，弘毓基金會3日於谷關一超商舉行慢啼寶貝一日小店長體驗活動，盼能增加山區民眾對兒童發展的重視，只見孩子完成補貨、環境清潔、呼喊招呼口號等任務，各個不怕生架式十足。

弘毓基金會、蚨盈公司及全家便利商店和平新谷關店，首次親子公益合作「小店長體驗營」活動，20名遲緩兒、社區兒童相互合作，學習擔任一日小店長，還有一系列有趣的親子闖關，孩子們興奮又認真完成任務。

弘毓基金會兒童發展組長張羽萱副表示，據聯合國世界衛生組織統計，發展遲緩兒童發生率約6至8％；主任梁斐芸指出，和平區人口為1萬1006名，其中0至6歲兒童人口統計589名，目前該區早療發現率卻未成比率，實際接受服務人數偏低。

蚨盈公司指出，公司不斷致力於偏鄉學童福利服務，像「愛心早餐」已提供4年了，還有捐贈獎學金及視聽設備到偏校，希望讓偏鄉學童在無慮環境下，快樂學習及健康成長。

弘毓基金會呼籲，0至6歲是腦部發展關鍵期，尤其3歲前的可塑性最高，將影響幼童未來各方面的功能發展， 3歲前接受早期療育，效果是3歲後的10倍。

(中時 )