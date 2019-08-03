新北市中和區公所今（3）日舉辦「中和區108年模範父親表揚活動」。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所今（3）日舉辦「中和區108年模範父親表揚活動」。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所今（3）日舉辦「中和區108年模範父親表揚活動」。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所今（3）日舉辦「中和區108年模範父親表揚活動」，由新北市農業局長李玟及中和區長賴俊達代表市長侯友宜頒贈獎牌給41位模範父親，並有多位立委、議員及里長共同到場祝賀，場面相當溫馨熱鬧。

公所也特別將所有模範父親的偉大事蹟印製成專刊，贈予每位模範父親，讓父愛的故事得以永久珍藏。

中和區受表揚之模範父親共有41位，是歷屆表揚人數最多的，由各機關、里長、協會及團體共同推薦。受表揚者中張標材是緬甸華僑，不僅養育子女有成，他更化小愛為大愛，號召熱心同僑捐款，開設台語班、發放獎學金幫助緬甸華僑。而黃華馨身兼數職，是公務人員、學者及演奏家，不僅教育莘莘學子，並自組樂團「千山傳藝坊」、「迴響國樂團」，將傳統文化延續並發揚光大。

蔡勝男曾任礦工辛苦為家人奮鬥一生，他教育孩子除應有良好品格，也要對市民社會有貢獻，平時更發揮愛心定期捐款弱勢回饋社會，榮獲模範父親可謂實至名歸。

今年中和區模範父親表揚活動現場，區公所特別將每位爸爸的偉大事蹟打造成英雄榜，讓受表揚的模範父親們有如明星般登場，現場還準備超有趣手板及道具，讓家屬們藉此和平時嚴肅的爸爸們一起拍照打卡，活動現場歡笑聲不斷。

另外，為了感謝父親們一直以來對家庭默默的付出與貢獻，區公所還特別安排孝親儀式，讓子女彎下腰親自幫爸爸擦皮鞋，並獻上花束、一起擁抱爸爸，在溫馨的氣氛中，拉進與父親的距離，讓參加來賓都沉浸在濃濃的幸福氛圍中。

中和區長賴俊達表示，孝道是倫理的根基，也是社會和諧安定的基礎，期待藉由這場溫馨的活動，讓社會大眾見賢思齊，效法模範父親的優良品德與風範，並於父親節前夕，祝賀每一位偉大的爸爸，父親節快樂。

(中時 )