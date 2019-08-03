晚會現場興仁公園到下午4點已湧入1.5萬人。(蔡依珍攝)
晚會現場興仁公園到下午4點已湧入1.5萬人。(蔡依珍攝)

韓國瑜造訪龍潭龍元宮，拜託大家要全力支持立委跟總統選舉，現場湧入大批民眾，晚會重頭戲興仁公園也陸續出現人潮，主辦單位初估下午4點左右已有1.5萬人。

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(中時 )

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