「感謝爸爸的付出！」 台中市府3日舉行表揚模範父親活動，市長盧秀燕（右六）與爸爸們比出酷帥手勢，致上最高敬意。（盧金足攝）

台中市府3日舉辦「模範父親與市長有約合照」活動，邀請400名模範父親及其親友參與，向父親獻上最高的謝意與敬意。（盧金足攝）

台中市政府社會局3日舉辦「模範父親與市長有約」活動，市長盧秀燕出席頒獎表揚400名模範父親，與爸爸們比出酷帥手勢，其中一位模範父親巧手編織拇指大的竹籃給盧秀燕，盧拿著用五色彩線綁著的竹籃，感動的向全場與會者展示這令人驚喜的禮物，感謝爸爸的付出，致上最高的謝意與敬意。

市府在父親節前夕陸續於全市29區舉辦模範父親表揚活動，由市府各機關首長出席並表示祝福，共表揚698位模範父親。今日市府於市政大樓舉辦「模範父親與市長有約合照」活動，邀請約400位模範父親及其親友共2500人參與。

盧秀燕表示，父母親非常偉大，今日表揚的都是爸爸中的爸爸，不僅對家庭付出，還對社會有所貢獻，因此藉合照活動向他們致上最高的謝意與敬意。合照活動包括盧市長、民政局長吳世瑋、社會局長李允傑及多位區長均一同參與。

「市府特別重視家庭價值以及父母的重要性」，盧秀燕說，會努力照顧資深公民，安定市民的家庭，七月開始恢復老人健保補助，有8成市民受惠；而8月份開始的新托育政策上路，台中是全國最優惠的縣市，0到6歲的孩子通通有補助，市府會持續致力讓大家安心養老，也減輕子女的負擔。

社會局長李允傑表示，今日參加受表揚的模範父親，其中，來自潭子區的模範父親于河成，現年100歲，從事警職26年，辛苦將三名子女扶養長大，為人謙和，退休後始終以多行善事、知足感恩為人生的不二法門，是標準的模範父親。

市府也在現場安排精采的表演節目並準備點心，讓爸爸們與其家人享用；而與市長合照的相片，將會以相片卡的方式，寄給父親們做紀念。

(中時 )