貓頭鷹的習性是在夜間獵食，飛行時卻能保持靜音，避免被獵物查覺；經研究後發現，主要是特殊的鋸齒狀羽毛結構，以及有羽毛上有細小的羽絨可吸音。

陸上風機最令人詬病的就是運轉時產生的噪音，常令周遭的民眾無法忍受。核研所從貓頭鷹特殊的羽毛構造獲得靈感，嘗試在風機葉片後端貼上吸音絨布，配合葉片前緣的渦流產生器，可將噪音降到57分貝以下、平均為41分貝，未貼吸音絨布前最高可達61分貝。而據研究，低於40分貝就不致影響民眾在夜間的作息。

研發團隊成員林彥廷表示，貓頭鷹羽毛的構造一直是科學家研究的對象，認為是減低噪音的最佳典範。已經運用在風機葉片上的也有，如果德國西門子，但主要是把風機葉片做成鋸齒狀，彷效貓頭鷹翅膀羽毛的形狀，核研所則是採取貼絨布的方式來減低風機噪音。

林彥廷說，在風機葉片上貼絨布有固定的位置，也不能貼太多，否則會造成風阻，影響葉片的運轉效率；畢竟風機的作用是要用來發電，靜音只是其次，不能本末倒置。而降低噪音的好處是能夠增加風機的數量和發電量，尤其陸域風機因距離民宅較近，有了這項減低噪音的設計後，堪稱一大福音。

(中時 )