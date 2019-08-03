據日本共同社3日報導，日美兩國政府2日下午結束了在美國華府舉行的為期兩天的貿易談判部長磋商。日本經濟再生擔當相茂木敏充在結束與美國貿易代表萊海澤的磋商後舉行記者會，透露稱美國為盡快談妥而展現出向日方讓步的姿態。他還強調「討論取得了較大進展」，並認為根據今後談判情況，也可能會在8月內達成協議。

日本此前設想9月達成協議，但鑑於美國總統川普對盡快談妥表達強烈期待，因此或將提前。雙方還就8月再次舉行部長磋商達成一致，將推進日程調整。24日至26日7國集團（G7）峰會將在法國召開，由於可能舉行日美首腦會談，磋商預計會在此之前實施。

茂木在記者會上就美國是否讓步了這一問題，回答稱「是的」。他進一步強調稱：「雙方立場分歧得到很大改善」。此外就達成協議的時間，他表示日美間「想法沒有太大差異」，沒有否定8月內拿出一定成果的可能性。

共同社指出，美方在對日出口方面重視牛肉、豬肉、小麥和乳製品等，要求日方在農產品方面做出最大程度的讓步。日方打算同意採用《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的關稅水平，但作為交換條件，要求美方取消汽車等工業製品關稅。本次磋商中，美方為推進談判，似乎在工業製品關稅方面等展現出向日本讓步的姿態。

川普把擴大國內就業作為其政策核心。因此，美方談判負責人萊海澤雖然強烈反對開放汽車等市場，但可能以推進談判為優先，展現讓步姿態。

日方打算最晚在計劃配合聯合國大會於9月在紐約召開的日美首腦會談之前達成框架協議。

(中時 )