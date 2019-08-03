臭屁嬰仔團員屁辰（左起）、歐吉虎、立勝。（混血兒娛樂提供）

混血兒娛樂旗下饒舌團體「臭屁嬰仔」，過去曾被酸民嫌「歌沒營養」，甚至被公司下達「退團」解約通牒，這半年來可說是心情三溫暖，沈寂期間除了持續音樂創作，有的團員到朋友開的早餐店兼職上班，有的則是在家裡飲料店幫忙、顧小孩，即便有人閒語，三人仍樂觀看待「難聽的話網路上的鄉民都會說，依然做自己但我喜歡聽有營養的建議，這樣才能讓自己更進步」。

近期推出新單曲〈放著咱的歌〉，歌詞寫到「有人嫌臭屁的歌沒營養」，面對酸言攻擊，團員歐吉虎回應「我們最喜歡做的歌，在當初定位我們到時候，我們就已經決定，不管什麼主題什麼內容，要讓聽眾第一直覺就感覺到派對和熱鬧的氛圍」。

MV畫面中以車做主軸，車主熱情出動被稱為「海拉風」的S15、新86等視覺車系，在電影《玩命關頭》都可以發現車子的身影，但三人不會甩尾，歐吉虎笑說「體驗坐在擋風玻璃上時的甩尾，旁邊車跟我只差10公分距離，真的非常刺激又好玩，但甩尾同時還要對嘴，真的是一件非常困難的事情」。

同門草屯囝仔在3月推出第一張專輯，被問到臭屁嬰仔何時會推出自己專輯？臭屁則表示，「近期我們彙整進公司這兩年的點滴和創作，從音樂的轉變和發行順序，可以很明顯感受到我們每個時期每個不同面向，此時才會發現繞了一圈，才會明白自己最想要的是什麼，這個過程比結果要來的可貴」。

團員立勝透露9月會發行新專輯，「這張專輯對於臭屁來說是非常別具意義，所有的創作靈感來自於生活及我們對於發生在我們周遭所有事情的感受及想法，想聽這種風格的音樂你沒有其他選擇，只有在這張專輯裡面才聽的到 」，屁辰則立志「現在就是用盡全力做自己想做的，做的最好 讓更多的人能接受我們，目標是每個音樂人都想挑戰的小巨蛋」。MV即刻起在官方YouTube上架。

(中時 )