在父親節前夕，台中市北區公所3日上午，舉行模範父親表揚活動，今年表揚36位模範父親，受表揚的都是「優質好爸爸」，對家庭、社會貢獻不遺餘力，地方民代及區長柯宏黛跟爸爸們，一起合照表揚，並祝福「父親節快樂！」。

活動一開場街頭藝人林宥廷彈奏吉他，獻給台下偉大的爸爸們，炒熱活動氣氛；高齡93歲的模範父親鍾波球精彩表演魔術秀，手法俐落，讓台下觀眾目不轉睛，贏得熱烈掌聲。

模範父親由各里里長推薦，台中市政府社會局副局長陳坤皇代表市長盧秀燕出席活動，並與北區長柯宏黛共同表揚。立法委員沈智慧、國民黨市議員陳政顯、市議員陳文政，民進黨市議員賴佳微等，前往共襄盛舉。

北區區公所今年表揚模範父親，特別準備製作精美的「事蹟框」，紀念父親偉大貢獻，讓受獎人及家人留存紀念。接受表揚的高齡93歲的鍾波球，抗日時期加入國民政府「十萬青年十萬軍」，回到台灣辛苦將3名子女扶養長大，為人好學謙和，是標準的模範父親。

(中時 )