頗受歡迎的高雄市警局暑期「小小警察體驗營」，僅PO文5天就有1.7萬人報名，由於只抽取200個名額，錄取率1.17％，比國考機率還要低，幸運抽到的家長開心的說：「可以去買樂透了」！

小小警察體驗營3日於左營分局禮堂開跑，恰逢今年警政署換發新式警察制服，警察局特別製作了縮小比例的新式制服，讓孩童穿上制服一同來體驗闖關活動。

小小警察們進行「警用裝備及武器介紹」、「刑事鑑識指紋採集」、「婦幼兒童防身術」以及「懷舊復古童玩體驗」4關卡的體驗，並經由員警的講解，了解到警察不同的工作面向。

現場也邀請到保三警犬隊表演，由於充分展現出緝毒的決心與防制，讓小朋友們看到能聰明辨識出毒品藏匿位置的警犬，都紛紛鼓掌叫好，絲毫不畏懼警犬。

高雄巿警察局長李永癸也到場致詞，他說，希望透過小小警察體驗營活動，讓警察親善溫暖正面形象深植民眾心中，更希望透過該活動，拉近警民距離，提升警察形象。

李永癸說，犯罪預防不分年紀，除了讓孩童能夠認識警察工作外，也藉此教導正確的法治觀念，寓教於樂，家長與孩童都能夠從中學習成長。

(中時 )