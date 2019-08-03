富邦悍將8月3、4日舉辦「歡樂製造機」主題日活動，與80年代經典大型機台遊戲PAC-MAN合作，並邀請到知名網路節目主持人溫妮擔任今日的開球嘉賓。溫妮尺度大突破，穿上超短裙開球，開出順利進捕手手套的好球令人驚艷，結束後溫妮笑說自己超級緊張，事前參考日本女星石原聰美的開球影片，做了不少功課。

溫妮今天穿上短裙與膝上襪為悍將開球，與新星投手陳仕朋搭檔，溫妮雖是第一次踏進棒球場，不過開起球來架式十足，精彩投球不落地直接進陳仕朋手套，也獲得現場球迷的熱烈掌聲。

事後溫妮透露自己為了要來開球非常緊張，甚至還因此做惡夢，擔心球會飛走或是挖地瓜，所以找了各國及眾藝人的開球影片，尤其石原聰美6度為日本職棒開球的精彩影片都有觀摩，不過最後還是決定按照自己的方式開出精彩一球。

而溫妮今日穿上超短裙，她害羞表示這是人生首次穿這麼短的裙子在路上走，為了富邦悍將「尺度大突破」，同時她也感謝指導她的陳仕朋，因為平時有在健身因此臂力不錯，練習過程透過陳仕朋的指導，慢慢拉遠投球距離，最後上場時才能從投手丘距離順利開球。

溫妮替富邦悍將開球。（富邦悍將提供）

溫妮替富邦悍將開球。（富邦悍將提供）

(中時電子報)