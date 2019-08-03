「2019台中珍奶節」年度十大珍奶3日結果出爐，黑沃咖啡以全台首創精品咖啡搭配珍奶的創意飲品「黑糖黑玉拿鐵」，在眾多茶飲業者中殺出重圍，以「黑」馬之姿勇奪十大珍奶節的年度珍奶冠軍及最夯人氣雙料獎項，創業不到3年的黑沃咖啡創辦人林佩霓，成功由咖啡業跨足飲品界！

身為珍珠奶茶誕生地的台中市，看好台灣珍珠奶茶一年締造3000億元的商機，今年首創「台中珍奶節」，創業不到3年即在國內外獲獎無數的黑沃咖啡，推出全台第—個以精品咖啡搭配黑糖珍奶所推出的創意飲品「黑糖黑玉拿鐵」，獨特創意不但在各家珍珠奶茶業者中最為吸睛，更在十大珍奶票選中成了超級吸票機，以超過其餘業者二到五倍的高票奪下「最夯人氣獎」。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，「黑糖黑玉拿鐵」搭配採取古法熬煮的黑糖，特殊手法七秒熟化的珍珠，杯杯現煮，完整保留新鮮Q彈口感，為了突顯黑糖珍珠的焦糖香甜味，黑沃咖啡特別精選具有榛果及巧克力香味和口感的中南美洲精品調合咖啡豆，帶來多層次和美妙的口味，將知名珍奶延伸出全新創意美味!

「2019台中珍奶節」3日於廣三SOGO百貨一樓戶外廣場公布十大人氣珍奶票選結果，並於現場提供試吃、試飲。勇奪十大珍奶最夯人氣大獎的黑沃咖啡「黑糖黑玉拿鐵」，現場試飲人潮不斷，民眾對首度以精品咖啡搭配珍奶的創意相當驚艷，直呼原來珍奶不是只能搭茶，沒想到跟咖啡也這麼合拍這麼好喝。藝人夏于喬也為之折服，將寶貴的—票投給黑沃，現場公佈年度珍奶，冠軍得主就是黑沃咖啡。

為了慶祝「黑糖黑玉拿鐵」勇奪十大珍奶年度冠軍及最夯人氣大獎，黑沃咖啡將於8月中展開「黑糖咖」大募集活動，不論是黑糖控或是黑糖粉，只要成為黑沃的「黑糖咖」會員，就能享有點咖啡免費升級黑糖拿鐵，及相關集點優惠回饋，讓黑糖咖啡香飄全台。

(工商 )