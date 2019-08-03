台北市長柯文哲苗栗開講，吸引近千名柯粉參加。（巫靜婷攝）

柯粉排隊留影。（巫靜婷攝）

台北市長柯文哲苗栗行最後一站來到造橋鄉香格里拉樂園舉辦短講，近千名柯粉湧入會場支持，柯文哲講述從政以來的心路歷程，提及對下屆總統的期望，他表示「不要貪汙就好」，台下隨即響起如雷掌聲，短講中他數度重申「政治找回良心、執政莫忘初衷」的理念，對於是否選總統仍未鬆口。

柯文哲短講開場就以「垃圾不分藍綠」傳達首度參選台北市長，就是以改變政治文化為訴求的選舉，他提及人民普遍不信任政府，而台灣從不是遵守法治的國家，他以私菸案為例，1萬條香菸要多少人買，前面還有好幾筆3000條的，這不僅是侍衛室、國安局的問題，華航等單位也應該究責，所以說不要貪汙，台灣自然會進步。

柯文哲說到，人民繳稅給政府不是叫人來管他，政府團隊應該保持服務人民的態度，而不是處處想修理人，政府應建立平台有效率運作，對的事情做，不對的事情不要做，他講到過去參選連任台北市長時，自己的競選辦公室2個禮拜就被自己的市府團隊拆除，可見法治精神已逐漸建立。

柯文哲表示，自己以「建立一個對的社會」為政治目標，政府每項工程都有其選票上的考量，如果沒有正直誠信的團隊合作，就叫做共犯結構，針對台灣經濟衰退，歸咎原因還是產業升級失敗，仍需創新。柯舉出一日雙塔經驗勉勵年輕人，當初自己也不知道做不做得到，但「Just do it」勇於嘗試就對了。

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(中時 )