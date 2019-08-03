2020郭柯合有譜？前鴻海董事長郭台銘遭爆昨天與宣布成立「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲見面，婉拒入黨，並表示仍想以無黨籍參選2020總統。對此，柯、郭陣營有志一同持低調態度，表明2日晚間雙方沒有見面，不過柯文哲今晚卻緊急新增一場聯訪，引發聯想。

對於郭辦回應，知情人士透露，郭柯兩人確實沒在昨天見面，雙方是在8月1日柯文哲宣布組黨的當天晚上閉門會談，當天晚上柯先是與商界人士餐會，不過一到晚間7點半，柯文哲和心腹蔡壁如就急忙趕著離開，據悉就是因為與郭台銘有約，商討總統選戰合作事宜。記者致電給蔡壁如，未獲回應。

郭台銘參與國民黨初選失利後，仍不斷拋出公托、貿易、癌症村等議題，下一步動向備受關注，而柯文哲近日被問及郭台銘、蔡英文、韓國瑜3人，哪一個比較能做到接近他心目中台灣總統的標準？柯更明確表示「郭台銘啊，毫不猶豫！」此次會面內容，更提升郭柯合可能性。

#2020大選,#柯文哲,#郭台銘

(中時 )