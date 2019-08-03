高雄市旗山圓富社區的「阿嬤咖啡館」，店內服務生是一群平均年齡80歲的阿嬤們，這群頭髮花白的阿嬤們，為追求夢想，堅守故鄉的一畝地，認真打拼，所散發的熱力，也成為社區前進的最大動能。

幾位頭髮花白的阿嬤們，包著頭巾，動作熟練，精神奕奕的沖泡咖啡，時而招呼客人，送咖啡，時而妙語如珠地聊著過往的生命故事。

高齡85歲的阿嬤張阿快說，以前自己在家每天就是跟電視為伍，不曉得是看電視還是被電視看，開始經營咖啡館後，生活過得充實，心情也比較快樂。

趁著假日，遊客們走訪內門、旗山及美濃等地的農村社區，進行一場農村體驗，看著阿嬤忙進忙出，所有人在這間小巧的咖啡館內，循著溫潤的咖啡香氣，看見皺紋背後，那種對人的關心，對生活的堅持，一股厚實又溫暖的阿嬤精神。

高雄市農業局長吳芳銘說，旗山圓富社區於去年通過農村再生計畫核定，由於社區居民投入，加上農村再生計畫大力支持，使得整個社區發展逐漸完備，特別是「阿嬤咖啡館」，就是社區一群熱心的年輕人，把活動中心改造成精緻小巧的咖啡館，讓社區中長輩，藉由經營咖啡館，找到生活重心，也重新找回生命的價值。

(中時 )