傳出鴻海前董事長郭台銘昨天和台北市長柯文哲碰面，郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤旋即發布聲明否認見面一事，強調到目前為止，郭董都沒有規劃參選2020。
根據自由時報報導指出，郭台銘與柯文哲會面時，柯當面問郭願不願意加入「台灣民眾黨」，郭當場婉拒，透露自己想以無黨籍身份參選明年總統。
此消息一出，永齡基金會執行長劉宥彤旋即發布聲明表示，雙方沒有見面，目前為止都無規劃參選等事宜。
＃2020大選 ＃柯文哲 ＃郭台銘
(中時 )
傳出鴻海前董事長郭台銘昨天和台北市長柯文哲碰面，郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤旋即發布聲明否認見面一事，強調到目前為止，郭董都沒有規劃參選2020。
根據自由時報報導指出，郭台銘與柯文哲會面時，柯當面問郭願不願意加入「台灣民眾黨」，郭當場婉拒，透露自己想以無黨籍身份參選明年總統。
此消息一出，永齡基金會執行長劉宥彤旋即發布聲明表示，雙方沒有見面，目前為止都無規劃參選等事宜。
＃2020大選 ＃柯文哲 ＃郭台銘
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