依據衛福部疾管署統計截至今年6月全國新增本國籍愛滋感染者累計共964人，其中苗栗縣新增病例占11人，超越去年感染人數的一半，苗栗縣衛生局指出，感染者年齡以35歲至49歲占36.4％最多，且均為男性，不安全性行為主要感染原因。

疾管署統計今年HIV確定病例主要年齡層仍落在20歲至29歲，感染的危險因子包含異性間不安全性行為、男男間不安全性行為、注射藥癮者、接受輸血感染、母子垂直感染等，歷年皆以不安全性行為為感染大宗，苗栗衛生局呼籲，七夕情人節將至，濃情蜜意之際，仍需做好安全防護。

衛生局長張蕊仙表示，不安全性行為者勇於篩檢，若結果呈陽性也不必過度擔心，在就醫轉介或陪伴就醫等服務下，感染者只要穩定就醫，平均餘命與一般人無異，同樣保有正常生活品質，且伴侶只要配合全程使用保險套、服用暴露前預防性投藥，便可大幅降低被感染風險。

為提供民眾更方便、更具隱私的愛滋篩檢方法，疾管署提供「在家愛滋自我篩檢服務」，民眾只要上網預訂即可在鄰近的全家、OK或萊爾富等3大連鎖便利超商，支付200元試劑費及45元物流費取得血液或唾液篩檢試劑。

另外，衛生局、各衛生所、國立聯合大學、立登醫事檢驗所等機構設置20個人工發放點，竹南鎮衛生所、國立聯合大學設有自動服務機，同樣支付200元即可取得篩檢試劑，衛生局表示，愛滋感染初期大多無症狀也無法由外觀判斷，早期診斷、早期治療是控制與阻斷的不二法門。

(中時 )