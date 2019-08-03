楊丞琳（左）與李榮浩是兩岸著名的明星情侶檔。（取材自微博）

大陸突然自由行喊卡，兩岸情侶檔李榮浩和楊丞琳怎麼約會，成為網路社群熱議話題。財訊傳媒董事長謝金河說，這種尶尬說明了自由行取消，將增加兩岸人民往來更多天變。他觀察，對岸把人民往來的大門都關了，接下來是團體交流也限縮，這是兩岸關係大倒退的訊息，也同時形成美中台特殊的三角關係。

謝金河今在臉書上表示， 8月1日起，大陸關閉了47個城市來台自由行，這是兩岸關係再進一步後退的訊號。這兩天在微博上，討論最熱烈的是熱戀中的藝人李榮浩和楊丞琳的約會怎麼辦？有人模擬李榮浩必須彥加團進團出的團，可能約會一半就得回去報到。從這個範例可以看出自由行取消了，將增加兩岸人民往來更多天變。

謝金河說，從另一個角度來看，對岸把人民往來的大門都關了，甚至下一步也把團體進出的門也關切，這是兩岸關係大倒退的訊息。大陸政府可能把陸客來台當成給小英政府施壓的武器，間接也向台灣人民傳達一個訊息：如果你們再把票投給小英，大陸制裁台灣的力道還會繼續再升高，限縮陸客來台可能只是一小步。從這個現象來看，未來還有5個月才大選，台灣還得承受更多的挑戰。」

另一個是美中台形成一個特殊的三角關係，美國施壓中國，中國對台灣施壓台灣，美國則拉台灣一把，這樣的結構在台灣大選前可能會更強烈。像先前所羅門群島傳出要在台灣斷交，中國給所羅門更多的籌碼，最後一刻，美國出面擺平，這個事就過了。未來這半年，台灣政治的天空會看到中國，美國兩隻大象盤旋在台灣的天空，這會是新常態。

謝金河認為，面對大陸巨大的壓力，台灣的政府也要大力拉抬台灣的經濟活力，小英政府必須把過去三年所有作繭自縛的政策努力鬆綁，對觀光產業的加持更不要手軟，在邊打，一邊壓的環境下，台灣必須靈活找出路。

(中時電子報)