韓國瑜桃園拜廟行程最後一站來到八德龍山寺，立委陳雪生也趕來站台。(甘嘉雯攝)

韓國瑜至八德龍山寺，馬祖立委陳雪生也到場支持，他盛讚陳學聖是他心目中最棒的立委。

他說拜廟從5、6歲到5、60歲，都希望國泰民安風調雨順，到今天為止還是希望如此，風調雨順靠老天爺，要來颱風下大雨地震由老天爺決定，國泰民安要靠自己，國家「泰」，民「安」，所有2千3百萬老百姓，大多看清楚，這3年半民進黨蔡英文執政，很多人過得好苦，心裡、生活苦，害怕未來，感覺沒希望，這種恐懼都在心裡苦不堪言。從北台灣到南台灣，從都市到鄉村，從農村到眷村都是如此。

人民只剩下神聖的選票當武器、法寶，2020年1月11號只剩這張選票，猴子掉下來還是猴子，執政黨掉下來就垮。民進黨要是做得好，人民安居樂業，海峽兩岸和平交流，台灣人民充滿歡樂。民進黨拿不出這個成績單，真的很差，很差很差的執政。

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(中時 )