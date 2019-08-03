日本國際藝術節「愛知三年展2019」展出一座象徵慰安婦問題的和平少女像，引發日本民眾激烈抗議，甚至接到恐嚇信，主辦單位在研商後，基於安全考量決定中止展示少女像。

日本讀賣新聞報導，擔任國際藝術節執行委員會會長的愛知縣知事大村秀章今天舉行記者會正式宣布，中止展示少女像。「愛知三年展2019」展期從8月1日到10月14日止，而少女像等爭議作品僅展出3天。

日本放送協會（NHK）報導，大村在記者會上說，昨天有收到傳真，上面說「如果不撤掉少女像，會帶汽油桶來打擾」，由於接連收到恐嚇威脅電話及郵件，讓他們憂心國際藝術節展出安全。

大村說，維護看展民眾安全是他們首要考量，所以決定中止展示包括少女像在內相關作品。

「愛知三年展」是愛知縣等單位從2010年起每3年舉行一次，是日本規模最大的國際藝術節，今年有來自30個國家或地區逾90組藝術家共襄盛舉。

一日剛開幕的「愛知三年展2019」，其中以「表達（言論）不自由」作為主題展示少女像等作品，讓愛知縣接獲不少日本民眾抗議，名古屋市長河村隆之也要求愛知縣知事大村秀章中止展示少女像。

日本政府內閣官房長官菅義偉昨天也回應說，知道有一個企畫展出象徵慰安婦的少女像等作品。

他說，「愛知三年展2019」獲日本政府文化廳補助，但在審查時因為沒有記載具體的展示內容，有關補助金的給予，將在釐清事實關係並詳加調查後，再作出適當應對。

由於展出作品飽受爭議與批評，日本朝日新聞報導，「愛知三年展2019」的藝術監督津田大介昨天舉行緊急記者會說，會考量包括變更展出作品的因應方案。

津田昨天談到舉行緊急記者會的原因說，主因是接到太多抗議電話，讓工作人員感到精神疲憊。

有關河村隆之請求中止展示少女像，津田說，如果因為行政部門對展覽作品有意見無法認同，這項作品就不能展示的話，等同於憲法第21條所禁止的事前審查。

津田說，雖然知道這些作品讓很多人感到不愉快，但如果這些作品從公立美術館被撤走這樣的事實能引發大家討論，他認為也是好事。

津田在「愛知三年展2019」開幕前曾說，明明就是藝術作品，卻被以「傷害某人的感情」為由限制展出的案例愈來愈多。這次的展覽與政治主張無關，他們希望提供一個讓大家親眼看到作品，再各自做判斷的場域。

「愛知三年展2019」一日開幕後，大約接獲200通抗議電話，包含威脅恐嚇內容，甚至把工作人員的姓名貼上網的情況。津田說，這些攻擊超過想像，也有政治人物對此發言，讓展覽已超過當初策展宗旨，慢慢演變為政治問題。

(中時 )