大陸1日起限縮陸客來台自由行，我交通部反擊，宣布將投入36億預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案，」交通部預估將帶動768萬人次出遊，直接及間接觀光效益約256億元。自由作家洛杉基直指，懂財經的人就知道，蔡政府這套說詞根本就是「唬爛」！

洛杉基在臉書指出，丟出36億得到256億，全都是自己內部消費，從左口袋掏錢，繞一圈進右口袋，完全沒有外匯收入，自己關起門來消費，跟從陸客口袋掏出錢來進台灣人口袋，會是一樣嗎？

洛杉基點出，如同補貼東南亞旅客進台灣，對台灣旅遊業有幫助嗎？對我國來說有增加外匯收入了嗎？不懂財經的蘇院長和交通部長林佳龍，真以為沒有了陸客，台灣一樣能發大財嗎？

洛杉基強調，你知道陸客在2018年為台灣帶進多少外匯嗎？據觀光局統計陸客來台人數在2018年達266萬人，約帶進1047億元！現在蔡政府很得意說，陸客不來不必「如喪考妣」，只要補貼36億可以得到256億。前者是國家賺進的外匯，後者是國內自己的消費，彼此能類比嗎？

網友說：「老實說現在就是政府貼錢，也不見得有多少台灣人喜歡在台灣旅遊，年輕人都在民進黨的教育下喜歡到日本，年紀大的又行動不便，中年的又要拚經濟與生活，你說剩下的還有幾個？」、「那3600億不就2兆5600億了。」

(中時電子報)