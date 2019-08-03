中時電子報社長賴岳謙也在論壇中，向與會者主講兩岸和平發展的重要性；賴提到，「大陸的巨變發展，要成為世界第一，我們台灣要去正視、要有不一樣的心態」，賴說，大陸每年大學畢業生800萬人，成績前1％就有8萬人，其中有60％優秀學生學習理工等相關科，大陸這10年來累積數量龐大的科技研發人才，甚至兩岸的國防預算是天差地遠。(劉宥廷攝)

第3屆民間推動兩岸和平發展論壇3日在高雄登場，中華海峽兩岸和平發展促進會理事長蔣權瀚、中時電子報社長賴岳謙等人也一同敲響兩岸和平鐘；理事長蔣權瀚表示，兩岸氛圍必須從民間著手，不管用宗教、經貿、青創或文化的和平交流去累積基礎，由下而上表達和平聲音。

第3屆民間推動兩岸和平發展論壇在高雄蓮潭國際會館的國際會議廳舉行，除了中華海峽兩岸和平發展促進會外，也有高雄市左營區新下社區發展協會、財團法人深耕文教基金會、南方文慈基金會、全球中華文化教育基金會、中華兩岸青年工作委員會等眾多協會、基金會共同主辦。

理事長蔣權瀚致詞指出，這場民間發起推動的兩岸和平發展論壇，無非就是為兩岸人民的文明發展道路與同體共生的未來，表達台灣民間的想法；論壇中的講演者都是以和平思想為基礎，自由闡述立論觀點。

蔣表示，雖然無法代表所有與會嘉賓的共同看法與見解，確是希望透過論壇的形式，在所處的自由民主環境中，讓兩岸人民所企盼的兩岸和平發展想法，傳達給願意為和平而努力不懈的所有參與者，共同奮鬥。

中時電子報社長賴岳謙也在論壇中，向與會者主講兩岸和平發展的重要性；賴提到，「大陸的巨變發展，要成為世界第一，我們台灣要去正視、要有不一樣的心態」，賴說，大陸每年大學畢業生800萬人，成績前1％就有8萬人，其中有60％優秀學生學習理工等相關科，大陸這10年來累積數量龐大的科技研發人才，甚至兩岸的國防預算是天差地遠。

賴表示，台灣有良好的美德、人民素質優良及完善中華文化，和平對兩岸關係是正面的，台灣和大陸都有彼此的優缺點，兩岸要合作互補，台灣需要改變。

(中時 )