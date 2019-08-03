直播》韓國瑜：無能總統讓台灣越來越窮

韓國瑜3日在桃園最後一站--興仁公園演說時表示，面對政府無能，經濟衰敗，手上甚麼都沒有，只有一樣東西，老百姓太無辜，想改變但沒辦法，只有一張選票，要發揮出來，要問你為政府投票給甚麼人！投給什麼樣的總統立委，人民沒道理過這麼辛苦，政府沒有外債，人民存款，怎可能過苦日子？只有無能總統無能政府把台灣帶到越來越窮！

韓國瑜晚間參加興仁公園造勢晚會說，對桃園鄉親特別親近，高中在迴龍念書，要坐公路局到桃園來玩。非常鼓勵大家左看右看、上看下看，支持者永遠一面國旗，代表大家熱愛中華民國。兩個眼睛炯炯發光，支持韓國瑜的朋友，臉上都充滿歡樂、期待。遊覽車動員來的，眼睛不看台上，看地下，講什麼都不想聽，心不甘情不願，今天現場所有支持者，都是自動自發，兩眼炯炯發光，熱烈期待未來台灣會越來越好。

他說，桃園所有的鄉親，蔡英文執政3年半，從台灣頭跑到台灣尾，從都市跑到鄉村，可以很負責任報告，好多台灣人民過得好苦，經濟疲軟、信心喪失、人才外走、兩岸緊張，廣大的台灣人民，絕大部分都害怕現在，擔心未來，絕大多數的台灣人民，都不知道該怎麼辦。多少長輩害怕孩子、充滿恐懼不安全。從事政治活動手上有權力，最大的是總統，最小的是里長，若沒辦法讓民眾活得富足，有信心、安居樂業，有什麼資格從事政治活動。

韓國瑜說，這3年半民進黨執政，手上有權力吃香喝辣，連總統專機都拿來走私香菸，到底有沒有能力治理國家？從來沒看過一個總統不愛國家，沒喊國中華民國，只會說這個國家，這3年半過的太辛苦，強調明年2020年1月11號，什麼都沒有，面臨政府無能，大家手上只有神聖的選票，老百姓太無力、無辜，想改變只能靠選票，拜託桃園鄉親發揮出來，不要問政府做了什麼，要問投票給了什麼人，手上這票投給什麼樣的人，就會有不一樣的國家，台灣沒有道理過的這麼辛苦，外匯存底第四名，人民愛儲蓄，100塊有34塊排世界第七，欠債0，銀行存款從22兆到38兆，怎麼可能過苦日子，只有無能總統無能政府才會把台灣弄得越來越窮。

他呼籲桃園鄉親把選票集中起來，要讓6席立委全壘打，立委陳學聖大喊要讓韓國瑜選上總統。韓國瑜說，天上的老鷹在雄壯威武，沒有兩隻翅膀飛不起來，一輛漂亮美麗的腳踏車，沒有輪胎跑不動，用最後的武器法寶，用神聖選票來決定台灣命運，翻轉貧窮，走向更美好未來，2300萬手上神聖選票，照顧子孫萬代，榮耀中華民國。現場響起中華民國頌，群眾高喊重返執政、韓國瑜凍蒜。

他說台灣不能閉關鎖島，在給蔡英文4年會黯淡無光，沒有前途，鄉親2020年1月11號要權力支持韓國瑜跟6立委，一起走上光明。隨後台上台下大合唱夜襲、中華民國頌。

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(中時電子報)