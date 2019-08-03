經過1個半月的休兵，木蘭女足聯賽今天在花蓮重燃戰火，結果主隊花蓮遭台北熊讚0比0逼和，衛冕者台中藍鯨則以6比0輕取台北國際，龍頭領先優勢又拉開到6分之多。高雄陽信銀行則靠新科國腳藍昱絜中止該隊382分鐘的進球荒，以1比0氣走新北航源，拿下本季第2勝。

木蘭聯賽各隊以及國家隊成員，利用暑假進行出國移訓，上1輪賽事已是6月15日。也正是上1輪比賽，尋求3連霸的台中藍鯨遭航源2比2逼平，開季7連勝畫下句點，也讓花蓮追進到只剩4分差距。

相隔1個半月再燃戰火，台中藍鯨雖然少了在青年隊執教的劉千芸、張維娠，前場進攻火力仍舊強大，開賽第17分鐘，前鋒蘇育萱送出左路直塞，侯芳瑋橫傳助攻李綉琴，攻入領先全聯賽的本季第12顆進球，替藍鯨先馳得點。

台北國際第1循環曾以1比9慘敗給台中藍鯨，這次全隊剛結束泰國普吉島移訓，隊形比此前緊密不少，失球後仍能咬住比分。但第34分鐘藍鯨賴麗琴突入左側禁區，趁門將進退維谷挑射破門，兩分鐘後蘇育萱反越位成功，單刀晃倒門將輕鬆推射空門，讓藍鯨上半場3比0領先國際。

下半場藍鯨再推出板凳暴徒包欣玄，第57分鐘藍鯨右路吊中，李綉琴巧妙後蹭，助攻包欣玄近距離爆射破門。5分鐘後賴麗琴單刀再下1城，包欣玄也在第68分鐘梅開二度，助藍鯨鎖定6球大捷。

藍昱絜（左）隨中華培訓隊在泰國移訓比賽進球，回到木蘭聯賽也替高雄陽信中止進球荒。（中華足協提供）

高雄陽信從開季第2輪3球完勝台北國際後，吞下了難堪的6連敗，今天對上有機會躍居老三的新北航源，一開賽就積極壓上搶攻，頻頻挑戰航源門將廖玟淇。第37分鐘航源禁區內犯規，藍昱絜主罰12碼球中的。下半場航源反攻未果，讓陽信以1球之差中止6連敗。

花蓮主場遭熊讚0比0逼和，吞下本季首場和局，也是首次未能從藍鯨以外的對手全取3分。不過花蓮與老三熊讚仍維持8分領先，維持前兩名挺進總冠軍戰的局勢依舊看好。

台北熊讚（黃衣）0比0戰平地主花蓮女足。（中華足協提供）

(中時電子報)