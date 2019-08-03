畢書盡（Bii）出道9年首度參加「超犀利趴」，今率5位樂手登場，Bii自彈吉他獻唱〈Come Back to me〉等3首歌炒熱氣氛；他事前受訪開心表示：「犀利趴在我心中是很有態度且與眾不同的音樂party，跟平常唱的商演或個人演唱會都不一樣，可以唱很多想唱的歌。」他今一登場立刻吸引大批歌迷湧上延伸舞台，狀態極佳的Bii卻自招「滿多失誤」，笑說：「怎麼辦！第一次第一次，之後參加會更好！」
除了新歌，Bii還翻唱John Mayer的〈Free Fallin〉及Hyukoh（吳赫）的〈Comes And Goes〉，表示：「他們都是我很欣賞的歌手，很希望能看到他們現場的表演，但一直沒有機會，所以特別在這次的舞台上翻唱他們的歌，先過乾癮。」他45分鐘演出無冷場，還親切地與台下歌迷擊掌，「希望我的音樂能渲染觀眾們的熱情」。
Bii暑假期間活動較多，上週從金門演出回來立刻投入犀利趴排練，「可以這樣一直跟歌迷們見面，覺得很充實開心，除了活動之外，最近我跟師弟李玉璽跟陳彥允也在密謀一個合作，希望可以早點將成品帶給大家」。
(中時 )
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