國民黨雲林第1選區立委將推前立委張嘉郡參選，引起民進黨基層焦慮，擔心黨提名人前麥寮鄉長許忠富非張對手，傳出希望由立委蘇治芬再戰的聲音。許說會以大局為重，難選還是得選。主席卓榮泰4日將南下聽基層心聲。

民進黨原評估，如果國民黨提名雲林農田水利會長林文瑞參選雲林海線立委，由於林和許忠富都是第1次選國會議員，兩人雖勢均力敵，然而，因為該區目前立委是蘇治芬，該黨有現任優勢，許過關的機率相對高。

但是，國民黨若由張嘉郡披掛上陣，一來張並非首次進軍立法院，二來她本身基層實力就很穩固紮實，三來有姑姑雲林縣長張麗善的輔選，要再次前進國會，並非難事。相對於「新人」許忠富選情緊急。

許忠富因拜訪基層過於勞累，今天整天倒臥病床昏睡一整天，直到晚間才接電話，他說，此次大選不只立委，還有總統，兩者息息相關，他會以大局為重，而他已被黨提名，即便難選還是會擔起這個重責大任，「否則沒人選怎麼辦？」至於換人問題，許回「那也要能選得贏啊！」

(中時 )