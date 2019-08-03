熱狗今首次參加犀利趴。（盧禕祺攝）

熱狗今首次參加犀利趴。（盧禕祺攝）

熱狗（MC HotDog）今首度參與「超犀利趴」，獻唱〈嘻哈沒有派對〉前，他酷酷地說：「這是我印象中第一次來犀利趴，原來這麼好玩，以前怎麼都沒請我，真的很不爽！」並邀觀眾聽他的歌：「如果你之前沒聽過我的歌，大家可以回去做功課，上網聽聽我的音樂，要不要買實體專輯沒差，我已經不在乎了。」

熱狗以〈厭世吉娃娃〉、〈嘻哈沒有派對〉等新歌開場，並獻上〈差不多先生〉等經典曲，熱狗對滿場上萬樂迷喊話：「犀利趴這麼屌的Party，大家沒站起來跳舞的話就太誇張了！所以今天為大家準備幾首歌，為了接下來的這首歌，我找了4個辣台妹。」並獻唱〈我愛台妹〉。

向來隨性的他，在台上感性表示：「你們有沒有覺得，人越長越大，感覺最近發生的事都記不起來，但年輕時的事卻都記得，你們還記得當初為什麼喜歡五月天嗎？」隨後送上〈Do you remember〉，用音樂為歌迷找尋回憶。

(中時 )